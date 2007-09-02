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Фан клуб [entries|archive|friends|userinfo]
Фан клуб

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Оскар Бренифье [сент. 27, 2014|06:16 am]
Фан клуб

alogic
Тем, кто ходил на клуб Геллера и кому нравилась обстановка парадоксальной работы с аудиторией, оценят, что делает француз Оскар Бренифье. Основная задача лектора -- заставить аудиторию думать. Знакомые с методологической школой Щедровицкого, я уверен, узнают многие приёмы, которые использует Оскар. Иногда даже кажется, что именно у методологов он их и позаимствовал, хотя говорит, что сам придумал Школу Практической Философии где-то лет 50 назад.

http://youtu.be/CQHDgdWXgEY

На Ютубе есть ещё видео с Бренифье, которое легко находится через поиск по его имени. Вот запись его работы в питербургском философском кафе на Vimeo.

Философская практика (1/2)
Философская практика (2/2)

Цитата оттуда: "Философская практика направлена на осознание человеком себя, своих мыслей, слов, своего поведения, на развитие умений рефлексировать, размышлять и анализировать. Если философия изучает «что», то философская практика изучает «как»: как человек мыслит вместо того, что он мыслит. Форма здесь важнее содержания. Философская практика – это обучение мышлению"
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Секта свидетелей Игоря Геллера [фев. 20, 2014|02:43 am]
Фан клуб

alogic
Пришёл анонимный комментарий, который попросили вставить отдельным постом. Ниже текст.

Секта свидетелей Игоря Геллера

Выдающийся одесский профессионал, Игорь Геллер, как правило, представлялся психологом, что не мешало ему неоднократно отказываться от своего профессионального поприща. И говорить, что он то «сверху», то «в стороне» от данной профессии.
Его деятельность не вызывала бы ничего, кроме восторга и уважения, если не те самые отходы «в сторону» от профессиональной линии.
Поиск профессионального поприща неожиданно привел его к решению создать сообщество, аналогичное религиозной или тоталитарной секте. Безусловно, реализовал он свой замысел с присущей ему виртуозностью.
Первоначальной паствой Игоря Ильича были студенты психологического факультета одесского национального университета. Но постепенно секта саморасширилась до размеров психологического клуба, на который ежесуботне присутствовало по двести-триста слушателей.
А общее число посетивших данные собрание перевалило за несколько тысяч.
Обсуждение внутри данного клуба велось на довольно высоком интеллектуальном уровне, что, впрочем, не мешало постепенному формированию вокруг его основателя ореола выдающегося мыслителя современности.
Параллельно с ведением клуба Игорь Геллер интенсивно занимался и другими практиками – проводил тренинги, давал консультации для физических и юридических лиц. Постепенно, по мере роста его авторитета, в числе его клиентов оказались многие влиятельные одесситы, в том числе некоторые магнаты, опубликование имен которых ничего, кроме «восторга», обычно не вызывает у жителей города.
Ходили слухи, что некоторые его клиенты особенно переживали психологические муки после того, как уничтожили несколько исторических зданий в центре Одессы. Впрочем, эти задачи профессионал решал довольно успешно.
К сожалению, обломился проект психологического клуба. После настойчивых требований аудитории клуб наконец-то вышел в он-лайн. Хотя и несколько своеобразным образом. Для клуба был заказан сайт стоимостью пять тысяч долларов у одной из интернет-компаний. Был объявлен сбор средств среди посетителей клуба, но сайт заработал лишь в ограниченном виде.
На данном этапе были обнаружены сильнейшие трудности Игоря Геллера при работе в он-лайне, где фиксируются каждое слово и фраза. Игорь катастрофически опасался любых фиксаций и публикаций, с маниакальной внимательностью относясь к каждому распространению своих видео- или аудиозаписей. Свет софитов интернет-сообщества оказалась ему не под силу.
Забросив клуб, Игорь вернулся к узкому кругу своих преданных поклонников, которые ходили на его групповые тренинги. Еженедельные занятия стоили по разным данным от 50 до 60 долларов за четыре часа.
И, по отзывам участников и профессионалов, тренинги эти действительно проводились на высоком, а возможно – и высочайшем уровне.
Но основным источником существования для Игоря оставались все-таки дружба с самыми влиятельными мира сего.
Создавать образ мега-мастера среди, нередко, недообразованной одесской элиты экономически оказалось наиболее целесообразным.
Игорь нередко получал в подарок то шикарный автомобиль, то абонемент в элитный фитнес-клуб, а то тур по зарубежью.
Паразитируя на низком уровне образования олигархов можно сделать неплохой гешефт. Правда, необходимо потратить довольно много усилий на создание доверия и даже, преклонения перед собой.
Что классному психологу не так уж сложно.
Совершенно необязательно делать твою секту многочисленной и широко известной. Достаточно присоединиться к малому числу крупных людей, и эффект будет ничем не меньше.
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(без темы) [янв. 29, 2013|04:34 am]
Фан клуб

alogic
Игорь Геллер в фейсбуке.

P.S. По состоянию на 2013-03-11 страница либо закрыта, либо удалена.

P.P.S. 2014-02-27 уже некоторое время снова работает.
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(без темы) [дек. 29, 2012|01:42 pm]
Фан клуб

alogic
Школа игротехников когда-то полностью изменила жизнь Игоря Геллера. Посмотреть, что это такое можно в серии видеолекций из Минска, где опять попытались её возродить.
1. школа игротехников из Минска
2. интересный диалог на 52 минуте
3. Цель методологического семинара не в том, чтобы все всё поняли, а в том, чтобы случилось мышление. 15-го декабря 2011
4. Как загнать человека в позицию? Спросить у него что ты тут делаешь? Лекция 2-я, ч. 2, 18:16
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Геллер в телевизоре [май. 30, 2012|03:57 am]
Фан клуб

alogic
Для всех страждущих свежее интервью


http://video.bigmir.net/show/317322/

Там в комментариях кто-то собрал и пронумеровал высказанные умные мысли:
1. оказывается, фараон - человек, отбирающий деньги
2. или мы самоутверждаемся, или мы самореализуемся?
3. сегодня страх пришел замене уважению, правит сила
4. в каждом минусе, есть всегда плюс, цель - его найти
5. у нас страх, пока есть что терять и поэтому "молчим"
6. деньги - ресурс для удовлетворение желаний - а это НЕ делает человека счастливым
7. Майбах приносит удовольствия 1-2 недели
8. психолог - никому не нужен! (и это все говорит И.Геллер)
9. разбирайтесь вначале с принципами, а не частностями
10. счастье - реализация вашей системы ценностей
11. революционеры - те, кто не смогли реализовать себя в проф. жизни, все это комплексы неполноценности :)
12. для начала надо захотеть, самоуважение и ищи возможности
13. жадность, страх и глупость - 3 мотиватора, где можно делать все что угодно с человеком
14. на 24 минуте - рассказ о происхождении слова ЛОХ
15. бороться - это укреплять то, с чем Вы боритесь!!!!
16. не надо бороться "темнотой", лучше включайте "свет"
17. словом "общество" мы убиваем индивидуальность
18. мир понятий и мир реальности - это два разных мира
19. американец, как трамвай привыкший бегать по рельсам, а наш человек выживет везде, даже без "рельсов"
20. в чем разница эгоизма и индивидуализма? смотрите

Там было ещё, что дарить, гораздо приятней, чем получать подарки. Я надеюсь это означает, что ИИ готовит какой-то аукцион невиданной щедрости. Может хоть по телевизору будет выступать чаще?
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За что закрыли геллер-шоу? [ноя. 19, 2011|11:05 am]
Фан клуб

alogic
Прислали новое интервью, не могу не поделиться. Что примечательно, Геллер признаёт, что он всё-таки немножко народный целитель "человек ушел от меня здоровый, а врачи его приговорили" и верит в "серьезную биологическую теорию, которая во многом, кстати, опровергает теорию Дарвина". Самое интересное, про клуб, только началось в конце и, как всегда, оборвалось.
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перестань свою амбициозность превращать в гордыню [дек. 21, 2010|11:50 am]
Фан клуб

alogic
Интервью Игоря Солодова, взятое у Игоря Геллера в 2008 году. Звучит просто как финальное выступление на клубе. Оригинал здесь http://www.igorsolodov.com/geller

Точки над «i» в личностной эффективности

  • Что произойдет, если мы начнем соревноваться с другими?
  • Три совета из серии "Если бы мне сказали это в молодости"
  • И ОЧЕНЬ МНОГО мыслей, ответов и намеков на ответы по теме

igor_geller.jpg

Интервью 2008 года. Опубликовано впервые

Эксперт: Игорь Ильич Геллер, кандидат психологических наук, автор психологической теории «Третья сигнальная система», независимый управленческий консультант, ведущий теле и радио программ.

Место записи: Форум руководителей компаний и директоров по персоналу «Персонал-2008», на корабле где-то при выходе из Днепра в Черное море.

.

Игорь Ильич, в самом начале хотел бы задавать Вам вопрос, ответ на который, я уверен, Вы сможете дать лучше всех. Все-таки, как верно говорить «личная эффективность» или «личностная эффективность»?

Давай разберемся по понятиям. Сначала рассмотрим слова «Личностная» и «личная» и чем одно понятие отличается от другого. «Личная» – это все то, что делает человек вне зависимости от своей структуры личности, «личностная» – это то, что определяется его структурой личности. Теперь второе слово - «Эффективность». Что мы называем эффективностью? Есть два очень похожих понятия: «эффектный» и «эффективный». «Эффектный» - это впечатления производимое на окружающих от какой-то деятельности, «эффективный» - это результативность деятельности. Таким образом, мы можем получить две пары. Я бы выбрал «личностную эффективность» и «личную эффектность». В чем разница? Личностная – это самореализация, репутация, а личная – это самовыражение, имидж.

То есть личной эффективности нет?

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(без темы) [окт. 11, 2010|10:56 pm]
Фан клуб

alogic
Всё-таки решил сходить в воскресенье на встречу с прекрасным. В кои-то веки можно потратить 150 гривен на Геллера. Люди к нему по средам на дыхалку ходят, по 30 долларов оставляют. Правда, он сказал, что таксы у него нет и берёт сколько дадут, так что требуйте скидку.
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(без темы) [окт. 2, 2010|04:05 am]
Фан клуб

alogic
Настоящие фанаты готовы выложить 250 гривен, чтобы только услышать выступление Игоря Геллера на тему "Работа. Предпринимательство. Бизнес." на конференции MOBITI. Вот комментарий с этой страницы:

Анна Калантерная

Анна Калантерная Три причины, почему я иду: 1. Я работаю бизнес-тренером 2. Я собираюсь открыть собственное дело и мне интересно мнение профессионалов 3. Игорь Геллер - непререкаемый авторитет для меня :)
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Сериал "Отдел" [сент. 16, 2010|01:20 am]
Фан клуб

alogic
Словно подарок к 50-му дню рождения Игоря Геллера, Александр Архангельский выпустил на канале "Культура" документальный сериал "Отдел" про методологов и философов 60-х. Серии выкладываются на сайте по мере выхода. Показаны архивные съёмки c Щедровицким, Мамардашвили, Зиновьевым.
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модерация [авг. 4, 2010|10:11 pm]
Фан клуб

alogic
Из-за нашествия ботов по всем сообществам, записи пока будут модерироваться.
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Да кто такой этот Геллер? [май. 24, 2010|06:36 pm]
Фан клуб

alogic
Из Википедии удалили статью о Геллере за незначимостью. Ситуация действительно такова. В публичной жизни его почти нет (кроме редких появлений в телевизоре), клуб прекратил существование. Под вопросом даже был ли клуб таким уникальным явлением? Геллер говорил, что о работе клуба были написаны несколько диссертаций. Кто-нибудь может их привести для доказательства того, что статья о Геллере достойна находиться в Википедии? Пишите комментарии сюда или прямо в заявку на восстановление в Википедию, но туда только до 30 мая.
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Как Геллер принял иудаизм [ноя. 26, 2009|05:57 am]
Фан клуб

alogic
рассказывает Авроом Вольф, главный раввин Одессы и Юга Украины

Около десяти лет тому назад меня пригласили дать интервью одной из одесских радиостанций. Я был предупрежден, что передача пройдет в прямом эфире и будет включать ответы на вопросы слушателей, а ее ведущий — еврей, психолог по специальности и очень интеллигентный человек. Я не знал, сколько слушателей есть у этой радиостанции и, тем более, кто из них будет слушать эту передачу, однако понял, что мне представляется дополнительная возможность использовать силу средств массовой информации (которую, кстати, я очень высоко ценю) для того, чтобы приблизить к иудаизму хотя бы еще одного еврея — ведущего этой передачи. И будет просто замечательно, если к нам присоединятся слушатели-евреи.
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Интервью с Игорем Геллером для студенческого журнала College [ноя. 26, 2009|05:43 am]
Фан клуб

alogic
Взято тут

Феноменальная тусовка или Школа толерантности

«Здесь всем ничего не понятно – это первое условие существование Клуба».
Игорь Ильич Геллер.

Тихим воскресным утром, когда весь город только-только просыпается, в одной из
аудиторий Одесского Государственного Университета происходит странное оживление.
Такого количества людей не увидишь здесь даже в будний день на парах. Что же за сила
заставляет представителей разных возрастов и сословий каждое воскресенье собираться в
одно время в одном месте?
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Если вам не надо рано вставать [апр. 29, 2009|03:09 pm]
Фан клуб

alogic
Судя по всему, Геллер будет появляться у Барбакару на "Новой Одессе" по понедельникам где-то раз в две недели. Может чаще? Поправьте меня, если так. В этот понедельник разбирали брак. Зрители звонят непрерывно, Барбакару стоит в очереди с вопросами. Был, кстати, один вопрос, очень порадовавший Игоря. У него спросили почему же у него самого два развода, раз он так прекрасно разбирается в вопросах брака.
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Новый клуб [мар. 24, 2009|10:21 am]
Фан клуб

alogic
Для тех, кто соскучился по клубному общению, kocha25 организовала дискуссионный психологический клуб "Точка опоры" при Международном гуманитарном университете, это на 5-й станции Большого Фонтана, красивое учебное здание за Макдональдсом. Очередное заседание состоится 26 марта, в четверг, в 17:30, 508-я аудитория (5-й этаж), тема "Общение в интернет". Вход свободный и бесплатный.
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(без темы) [фев. 3, 2009|04:53 am]
Фан клуб

alogic
Увидел Геллера по телеканалу "Новая Одесса". Клуб закрыт, сказал он, одному робко спросившему, пора делом заняться в условиях кризиса. Очень жаль. Как раз в таких условиях поговорить - большое облегчение. Тем более одна из звонивших девушек о приёме попросила, на что он сказал, что индивидуальными приёмами не занимается, мы с вами просто пообщаемся. А остальные страждущие?

Причиной кризиса Геллер считает потребительскую систему ценностей. Известная, но наивная точка зрения. Впрочем один позвонивший продемонстрировал, что многие кушают вообще с телевизора и верят в американский заговор, байку российских пропагандистов. Передача представляла собой беседу ведущего, Анатолия Барбакару с гостем, началась около половины двенадцатого ночи 2 февраля, но звонков было довольно много. Может Геллер всё-таки вернётся на телевидение, раз его воздействие на умы молодёжи настолько значительно, как он сказал, и его беспокоит? Наблюдать, как он ведёт диалог, одно удовольствие.
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(без темы) [ноя. 23, 2008|03:02 pm]
Фан клуб

alogic
Совершенно неожиданно заработал клубный сайт - psyclub.com.ua. Для последующего обсуждения на клубе темы про мировой кризис Игорь Геллер рекомендует ознакомиться с содержимым другого сайта worldcrisis.ru. Цитата с тамошней главной страницы:
финансовую и экономическую политику в нашей стране определяют исключительно либерасты (напомним, что термин "либераст" участники дискуссии на нашем Форуме договорились использовать для того, чтобы отличать настоящих либералов, то есть сторонников свободы личности от всех насильственных внешних воздействий, от тех, кто стоит за "свободу личности" исключительно от российского государства, но, скажем, не от Международного валютного фонда или международных финансовых авантюристов), последователи «монетаризьма-либерализьма», которые категорически отказываются понимать и обсуждать реальные, структурные проблемы современного кризиса.

То есть российское государство превыше всего. Интересно, мысль о том, что государство является всего лишь обслуживающей организацией, даже если оно аж российское, не допускается? Миф о том, что общество, государство - это некое существо которому надо служить, а с теми кто не служит бороться довольно опасен и разрушающе действует на личность, которая пытается сознательно ему следовать. Так что отвечу другой цитатой:
И если бы экономистов интересовали лишь проблемы эффективного ведения человеческого дома, хозяйства, то все было бы замечательно. Так нет же. Они посчитали это для себя слишком мелким и занялись Домом, Хозяйством мифического существа по имени Общество. (Кстати, желанием наводить порядок в доме великана по имени Общество грешат и экологи.)
...
Проблема насилия у экономистов сводится к проблеме гигиены общественного организма. Конечно же, Общество должно заботиться о своих членах. Но в некоторых случаях в интересах Целого оно должно освобождаться от балласта или болезнетворных органов, как человек освобождается от мозолей и опухолей. «Отсечение загнившего члена» — так Томмазо Кампанелла называл смертную казнь в своем «Городе Солнца» (Утопический социализм, 1982, с.98). Четыреста лет прошло, но до сих пор действует буквально понимаемое правило: интересы «людей-клеток» должны быть подчинены интересам Целого — Общества.
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М.Найдорф. ФОТО ГЕОРГИЯ ПЕТРОВИЧА ЩЕДРОВИЦКОГО НА ''ОДИ-24'' В ОДЕССЕ (1983) [сент. 19, 2008|12:09 am]
Фан клуб

alogic
Это было весной 1982-го. Позвонил Борис Владимирский. Сказал, что в Одессу приезжает Щедровицкий, «надо пойти». На вопрос, кто это, ответил: гений.

В Доме ученых и зале горисполкома собиралась одесская интеллигенция. День за днем (16-23.04.82) обсуждались проблемы развития города. Те, кто были участниками (я не был из-за занятости на работе), много раз вспоминали эту необычную конференцию, которую, по определению самого Г.П., следовало назвать «оргдеятельностной игрой № 15». Щедровицкий продирижировал ею так, что превратил «мероприятие» из обычного советского – с неизбежными жалобами всех на «необязательность поставщиков» и «нехватку ресурсов» – в блестящий интеллектуальный турнир. Формальным продуктом конференции должен был быть документ, дававший совет властям относительно стратегии развития города. Но сам Г.П. считал целью своих «игр» приобретение участниками нового опыта, рождавшегося в этих страстных дебатах. Гениальность Щедровицкого состояла, видимо, в том, что под его руководством участники «игр» зажигались проблемой и начинали вкладывать в дискуссии так много подлинной заинтересованности, как если бы они и вправду решали судьбы города, отрасли промышленности или крупного производства.

Читать далее и смотреть фото у автора, frodian.

Важнейшей особенностью игр Щедровицкого была их способность делать людей счастливыми на всё время их участия в совместных усилиях. После окончания игр многие чувствовали утрату смысложизненного наполнения настолько остро, что начинали следовать за этими играми по всему Союзу. Знакомый инженер одного из одесских заводов наловчился «делать» себе командировки в города, где в то или иное время работал Щедровицкий со своей командой. Конечно, не он один был такой. Игры ГП порождали своеобразную психологическую зависимость, я думаю, потому, что были, во-первых, плотно событийными и, во-вторых, компенсировали многим хроническую неприменимость их ума и таланта в советской бюрократической системе жизни. Хоть бы и в игровой форме, но уже со всей искренностью участники делали то, что хотели бы, но не имели никакой возможности делать на работе. Кроме того, по ходу дела в группах возникали сближения и дружбы людей, которые познакомились и испытали друг друга в совершенно реальных трениях этой игровой обстановки.
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Продолжение банкета [сент. 18, 2008|04:03 am]
Фан клуб

alogic
Первая серия неповторимого одесского шоу наконец-то вышла в это воскресенье! Пока участников было немного, человек 40, но это явно из-за неожиданного решения Главного всё-таки выйти из тени из отпуска буквально накануне. Даже охрана университета была не готова и поначалу не признала маэстро. Однако я уверен, что уже в это воскресенье зрительный зал будет полон и коллективное просвещение вместе с ярмаркой тщеславия заработает во всю силу.

Вот только один факт не даёт покоя ведущим методологам: зачем Геллер пошёл в синагогу? Кому удалось так его охмурить?
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