

alogic Интервью Игоря Солодова, взятое у Игоря Геллера в 2008 году. Звучит просто как финальное выступление на клубе. Оригинал здесь http://www.igorsolodov.com/geller Точки над «i» в личностной эффективности Что произойдет, если мы начнем соревноваться с другими?

Три совета из серии "Если бы мне сказали это в молодости"

И ОЧЕНЬ МНОГО мыслей, ответов и намеков на ответы по теме Интервью 2008 года. Опубликовано впервые Эксперт: Игорь Ильич Геллер, кандидат психологических наук, автор психологической теории «Третья сигнальная система», независимый управленческий консультант, ведущий теле и радио программ. Место записи: Форум руководителей компаний и директоров по персоналу «Персонал-2008», на корабле где-то при выходе из Днепра в Черное море. . Игорь Ильич, в самом начале хотел бы задавать Вам вопрос, ответ на который, я уверен, Вы сможете дать лучше всех. Все-таки, как верно говорить «личная эффективность» или «личностная эффективность»? Давай разберемся по понятиям. Сначала рассмотрим слова «Личностная» и «личная» и чем одно понятие отличается от другого. «Личная» – это все то, что делает человек вне зависимости от своей структуры личности, «личностная» – это то, что определяется его структурой личности. Теперь второе слово - «Эффективность». Что мы называем эффективностью? Есть два очень похожих понятия: «эффектный» и «эффективный». «Эффектный» - это впечатления производимое на окружающих от какой-то деятельности, «эффективный» - это результативность деятельности. Таким образом, мы можем получить две пары. Я бы выбрал «личностную эффективность» и «личную эффектность». В чем разница? Личностная – это самореализация, репутация, а личная – это самовыражение, имидж. То есть личной эффективности нет? ( Читать дальше...Свернуть )