|Секта свидетелей Игоря Геллера
|[фев. 20, 2014|02:43 am]
Фан клуб
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Секта свидетелей Игоря Геллера
Выдающийся одесский профессионал, Игорь Геллер, как правило, представлялся психологом, что не мешало ему неоднократно отказываться от своего профессионального поприща. И говорить, что он то «сверху», то «в стороне» от данной профессии.
Его деятельность не вызывала бы ничего, кроме восторга и уважения, если не те самые отходы «в сторону» от профессиональной линии.
Поиск профессионального поприща неожиданно привел его к решению создать сообщество, аналогичное религиозной или тоталитарной секте. Безусловно, реализовал он свой замысел с присущей ему виртуозностью.
Первоначальной паствой Игоря Ильича были студенты психологического факультета одесского национального университета. Но постепенно секта саморасширилась до размеров психологического клуба, на который ежесуботне присутствовало по двести-триста слушателей.
А общее число посетивших данные собрание перевалило за несколько тысяч.
Обсуждение внутри данного клуба велось на довольно высоком интеллектуальном уровне, что, впрочем, не мешало постепенному формированию вокруг его основателя ореола выдающегося мыслителя современности.
Параллельно с ведением клуба Игорь Геллер интенсивно занимался и другими практиками – проводил тренинги, давал консультации для физических и юридических лиц. Постепенно, по мере роста его авторитета, в числе его клиентов оказались многие влиятельные одесситы, в том числе некоторые магнаты, опубликование имен которых ничего, кроме «восторга», обычно не вызывает у жителей города.
Ходили слухи, что некоторые его клиенты особенно переживали психологические муки после того, как уничтожили несколько исторических зданий в центре Одессы. Впрочем, эти задачи профессионал решал довольно успешно.
К сожалению, обломился проект психологического клуба. После настойчивых требований аудитории клуб наконец-то вышел в он-лайн. Хотя и несколько своеобразным образом. Для клуба был заказан сайт стоимостью пять тысяч долларов у одной из интернет-компаний. Был объявлен сбор средств среди посетителей клуба, но сайт заработал лишь в ограниченном виде.
На данном этапе были обнаружены сильнейшие трудности Игоря Геллера при работе в он-лайне, где фиксируются каждое слово и фраза. Игорь катастрофически опасался любых фиксаций и публикаций, с маниакальной внимательностью относясь к каждому распространению своих видео- или аудиозаписей. Свет софитов интернет-сообщества оказалась ему не под силу.
Забросив клуб, Игорь вернулся к узкому кругу своих преданных поклонников, которые ходили на его групповые тренинги. Еженедельные занятия стоили по разным данным от 50 до 60 долларов за четыре часа.
И, по отзывам участников и профессионалов, тренинги эти действительно проводились на высоком, а возможно – и высочайшем уровне.
Но основным источником существования для Игоря оставались все-таки дружба с самыми влиятельными мира сего.
Создавать образ мега-мастера среди, нередко, недообразованной одесской элиты экономически оказалось наиболее целесообразным.
Игорь нередко получал в подарок то шикарный автомобиль, то абонемент в элитный фитнес-клуб, а то тур по зарубежью.
Паразитируя на низком уровне образования олигархов можно сделать неплохой гешефт. Правда, необходимо потратить довольно много усилий на создание доверия и даже, преклонения перед собой.
Что классному психологу не так уж сложно.
Совершенно необязательно делать твою секту многочисленной и широко известной. Достаточно присоединиться к малому числу крупных людей, и эффект будет ничем не меньше.